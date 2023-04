El actor Claudio Moreno, comediante detrás de personajes célebres como Guru Guru o Carlitos Núñez Núñez, sorprendió a miles de personas debido a su nuevo físico. El artista perdió varios kilos y luce más esbelto a sus 60 años.

En este sentido, Moreno sostuvo que entrena de lunes a viernes y, para esto, se levanta a las 05:30 horas durante las mañanas.

“Es raro, pero yo no me siento de mi edad. No es que me haga el joven ni mucho menos, pero hago cosas que podía hacer a los 25. Me siento como de esa edad”, expuso.

“Siempre me gustó el deporte, sentirme activo. Además, me gusta verme bien y que me vean bien”, agregó.

Asimismo, el hombre que ha interpretado a Guru Gurupor décadas indicó que todo lo anterior lo acompañó con una mejora en su alimentación, su familia lo ha apoyado.

“Con mi familia comemos comida casera. Charquicán, cazuela, porotos, carnes rojas, blancas, mucha semilla. Comemos poco pan, poco carbohidrato, poca fritura, poca comida procesada. Además, consumimos mucha ensalada, verdura”, acotó.

El profesor que lo ha entrenado durante este tiempo, Simón Guzmán, indicó al citado medio que el comediante ha tenido bastante constancia.

“Es muy disciplinado, anda 10 puntos, como relojito. Tiene un porcentaje de grasa súper bajo, una musculatura trabajada y creo que es un ejemplo para personas de su edad”, señaló.

Hay que señalar que, a fines de 2022, el actor se sinceró en televisión respecto al tratamiento que tuvo para superar adicciones y su quiebre matrimonial.