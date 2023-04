Fue el pasado 6 de diciembre de 2019 cuando la diputada Camila Flores denunció haber vivido un incómodo momento en una tienda en la comuna de Vitacura, cuando aseguró que una trabajadora no quiso atenderla por “ser de derecha”. Esto en el marco del denominado ‘Estallido Social’.

A dos años del suceso, la parlamentaria entregó su versión en el programa La Divina Comida y reconoció que el incidente actualmente se encuentra en tribunales.

En este sentido, Flores recordará amenazas que recibió durante aquel periodo, las cuales incluso atemorizaron a su familia.

“Cuando uno es muy frontal, honesto, directo y defiende sus ideas, sus convicciones a mucha gente le molesta. Olvídense, a mí amenazas de muerte, me atacaron una sede. Esta gente es cobarde, son cobardes, porque te amenazan desde las redes sociales o van encapuchados en la noche a tirar piedras a una sede”, expresó.

Altercado de Camila Flores en una tienda

Según informó BioBioChile en ese entonces, la diputada llegó junto a su marido Percy Marín a la tienda H&M ubicada en el centro comercial Casa Costanera de la comuna de Vitacura, con la intención de comprarse ropa.

Luego de elegir se dirigió a pagar los productos y, llegado su turno, la primera cajera le habría indicado que no la atendería porque era de derecha. La segunda empleada, le habría dicho lo mismo. Los ánimos se caldearon y comenzó un escándalo.

En el programa de Chilevisión, la parlamentaria sostuvo que fue objeto de varias amenazas en ese entonces.

“Fue para la época del estallido no me quisieron atender porque yo era de derecha, y lo tengo en tribunales. Mi familia estaba muy atemorizada que a mí me fuese a pasar algo de verdad, porque las amenazas no eran así al boleo”, expuso.

Tras eso otro invitado al estelar le preguntó si andaba con escolta especial, a lo que ella respondió afirmativamente.

“Sí, precisamente porque la justicia, el Ministerio público dispuso que yo tenga protección. Entonces ahí tú pierdes la privacidad, pierdes todo, estás con una persona 24/7″, explicó.

El especio será transmitido el próximo 15 de abril en horario estelar. Los demás invitados son Anita Alvarado, Patricio Laguna y Zaturno (Juan Lagos ex Tiro de Gracia).