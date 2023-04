Medios internacionales informaron sobre la muerte de la actriz surcoreana Jung Chae-Yull, quien fue encontraba fallecida en su hogar en la ciudad de Saúl. La artista tenía 26 años y había sido una de las protagonistas de la serie de Netflix ‘Zombie Detective’.

De acuerdo a lo expuesto por Daily Mail, el deceso fue confirmado por Management S, agencia que representaba hace años a la joven actriz.

“Tenemos que dar noticias muy desgarradoras y desafortunadas. La actriz Chae-yull nos dejó el 11 de abril. De acuerdo con los deseos de la familia, que está muy afligida, el funeral se llevará a cabo en silencio y en privado”, indicaron.

“Le pedimos encarecidamente que se abstengan de difundir rumores e informes especulativos al respecto”, agregó.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles respecto a la muerte de Jung Chae-Yull, quien también había estado en proyectos internacionales como I Have Not Done My Best y Deep.

Carrera de Jung Chae-Yull

Sin ir más lejos, también se aprontaba para ser parte de la adaptación cinematográfica de Wedding Impossible, la cual estaba pronta a grabarse.

“Expresamos nuestras profundas condolencias. El futuro calendario de filmación está bajo discusión interna”, indicaron en un comunicado.

Hay que señalar que la joven comenzó su carrera a la fama en 2016, cuando fue parte del elenco del programa Devil’s Runway. Posteriormente incursionó en la actuación.

Hay que señalar que sus redes sociales se han llenado de lamentos y palabras de consuelo a la familia durante las últimas horas.