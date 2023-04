El conductor del matinal de Mega, Mucho Gusto, José Antonio Neme, se encuentra de vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde donde aprovechó de hacer una comparación de precios entre uno de los países más caros del mundo y nuestro país.

El periodista comenzó diciendo: “Estoy disfrutando de mis vacaciones, pero a uno lo de periodista pesado no se le pasa”. Posterior a esto mostró que se había comprado un café mediano de grano, una botella de agua y una bolsa de frutos secos, todo por la suma de 4 mil pesos chilenos, aunque precisó en la descripción de la publicación que había gastado $ 3.750 con impuestos incluidos.

“Uno entendería que en Chile valdría solamente este café”, aseguró el comunicador. A esto agregó: “Saque usted sus propias conclusiones, me estoy mandando el gran Mirnazo Schindler de la vida. La pregunta es ¿cómo en uno de los países más caros del mundo un simple café puede ser más barato que en nuestro país?”, finalizó apuntando a su cabeza en ademán a pensar.

El registro, que ya acumula más de 18 mil “me gusta”, generó reacciones divididas en la sección de comentarios, esto, pues mientras muchos secundaban la opinión del periodista, algunos de sus seguidores le afirmaban que estaba en un error.

“Mentira, el café no vale eso acá”, le escribió un usuario, al que otro respondió: “Exacto. Me carga de sobre manera que digan que afuera es más barato que acá, si bien hay cosas más caras, pero no es todo … Un café acá sale $1.750 más menos y eso depende donde lo compre, si lo compras en Las Condes te sale $2.000 aprox”.

Pero otros de sus seguidores fueron más allá y llamaron a José Antonio Neme a expandir su análisis financiero: “¿Será porque el petróleo/bencina cuesta nada? ¿Será porque subvencionan mucho de lo que importan? Sí. Usted no lo haga, no quede como Mirna y sus análisis simplones”.