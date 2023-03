El pasado 8 de marzo, la animadora de televisión Yamila Reyna compartió en sus redes sociales una potente reflexión luego de que diferentes usuarios la criticaran por su supuesta reconciliación con el futbolista Diego “Mono” Sánchez.

Es por esto que el deportista también quiso referirse a los comentarios que ha recibido la comunicadora en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Sánchez incluso llamó a que sea él el foco de comentarios.

“Por este medio quiero decirle a toda gente venenosa y que tiene o no tiene vida; que se cree tener el derecho de darnos una ‘opinión’ o algún ‘consejo’ (que jamás hemos pedido y jamás pediremos): No sean tan patudos y no se hagan los (de la) vida perfecta”, escribió de entrada.

“Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma, pero no es así la cosa”, escribió, llamando a que “no se tomen atribuciones, porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo, y tampoco tienen por qué saberlo”.

“Le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda (sic), háganlo conmigo y no con Yamila”, apuntó.

Esto, aseguró, es porque “yo no tengo ni un problema en lidiar con gente de ese tipo”.

La defensa de Yamila Reyna ante las críticas

Durante la tarde del miércoles, Reyna compartió un video donde aseguró que “a mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo”.

“Yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy. Soy con mis errores, con mis defectos y con mis grandes virtudes de ser una mujer maravillosa”, dijo entonces.

En esa rama, llamó a que “mis decisiones no impliquen tu forma de criticarme, tu forma de juzgarme, porque es mi propia vida y mi vida no te implica a ti”.

“Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección. Es mi problema, no es el tuyo. Aprendamos entre nosotras a respetarnos porque las mayores críticas que he escuchado son de mujeres hacia mí y de mujeres entre mujeres. Demos el ejemplo”, cerró.