La actriz Lorenza Izzo publicó la primera imagen de lo que fue su matrimonio con Sophie Tabet, escritora franco-libanesa con quien llevaba una relación de varios años.

La intérprete nacional posteo una foto donde ambas aparecen vestidas de blanco y besándose, esto junto con el mensaje: “Y así comienza el contenido del matrimonio”.

Como era de esperarse la situación generó gran cantidad de reacciones y felicitaciones, una por cuenta de Leonor Varela.

Lorenza Izzo había confirmado esta relación en 2020, cuando felicitó a la escritora por su cumpleaños.

“Todavía no sé cómo tuve tanta suerte. Sé que me has hecho una magia. Es un honor vivir esta locura llamada vida contigo. Feliz cumpleaños mi puntito, gnocchi, champi, bebé, rino, garby, corazón de colibrí. Te quiero mucho, mi corazón está más grande y lleno gracias a ti”, escribió.

En ese entonces Rosa Parsons, madre de la actriz, también se refirió a la relación que estaba llevando a cabo su hija.

“(Lorenza) está viviendo su vida, haciendo lo que quiere. Qué difícil es llegar a eso en la vida. Ella está viviendo en Estados Unidos y yo creo que se va a quedar para rato, su carrera la armó allá”, dijo.

“Cuando recién supe que estaba pololeando con una mujer, no entendía nada, qué está pasando con mis hijas. Como papás lo único que queremos es que sean felices, todo lo demás da exactamente lo mismo, al final los ves felices y contentos. Es una niñita con valores, es adorable y está feliz, qué más quiero yo en la vida que eso. Lo único que hace es aportar en la sociedad. Es pura alegría, es una exquisita, yo me la gozo”, afirmó.