Javiera Mena estará en el próximo capítulo de La Divina Comida, donde hablará de diversos aspectos ligados a su carrera. La cantante abordará su polémica presentación con Alejandro Sanz en Viña 2016.

En ese entonces la chilena fue invitada a compartir con Sanz para cantar Corazón partío sobre el escenario, pero no conocía la totalidad de la letra.

“En el momento lo pasé súper mal, porque estaba pasando y no entendía nada, yo nunca había estado en televisión, y de repente estaba arriba en el Festival de Viña y me invitó a cantar Alejandro Sanz ‘Corazón partío’. Nada, se me olvidó la letra”, indicará en el programa.

“Estudié, pero fue muy rápido, me lo dijeron el día anterior y lo peor es que hice como que me la sabía cachai, entonces fue como… (tararea y canta cualquier cosa)”, agregó.

En otro punto la artista sostuvo que el intérprete español se tomó de buena forma la situación, aunque las reacciones del público en general fueron malas.

“Nos cagamos de la risa, si ahí fue como gracioso. Nos subimos y de repente me bajo, y fue como ya pasó piola, agarro mi celular y 8 mil notificaciones de Twitter, y ahí mucha gente tirando mala onda y otros tirándome buena onda”, comentó.

Sobre el final Javiera Mena indicó que al día siguiente tuvo su show principal ante un público de reggaeton.

“Nos tocó entre Don Omar y Wisin y Yandel, el público era reggaetón absoluto. Yo dando un espectáculo con 15 mujeres ahí, haciendo danza contemporánea. Yo me acuerdo de que tenía al fan club de Don Omar en primera fila mirándome así (serios y con los brazos cruzados). Me bajé y me dieron las dos gaviotas, y yo así lo hicimos”, concluyó.