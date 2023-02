A medida que pasan las horas aparecen nuevos antecedentes de la pelea que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia sostuvieron en plena vía pública, en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo a lo que sostiene La Cuarta, fue el exjugador de fútbol quien llegó hasta el domicilio donde vivió por años con la exintegrante de Mekano.

Según el citado medio Valdivia tenía por objetivo sacar algunas de sus pertenencias. No obstante, se entreveró en una discusión con su exesposa.

La situación fue subiendo de tono y habría sido Aránguiz quien atacó con sus manos al exdeportista, actual comentarista deportivo, en plena calle y con varias personas como testigos.

Fue en este contexto que un jardinero, que trabajaba a esa hora por la zona, habría separado a las dos personas y llevó a la modelo hacia otra parte.

Pelea entre Aránguiz y Valdivia

Posteriormente arribó personal de Carabineros hasta el vecindario, las autoridades habrían sido alertadas por testigos de lo que estaba ocurriendo.

En el lugar Jorge Valdivia declinó realizar una denuncia formal por lo sucedido, no obstante, desde la institución decidieron actuar de oficio.

Hay que señalar que, la pasada noche, Daniela Aránguiz había conversado con Cecilia Gutiérrez y dio a conocer que Valdivia tenía una relación con la diputada Maite Orsini.

Aquello motivó una declaración de la parlamentaria, quien sostuvo que se actualmente está soltera y ha sido víctima de violencia verbal.

“En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja”, señaló.

“En segundo lugar, aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, añadió.