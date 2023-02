Tonka Tomicic dio una entrevista a Canal 13, donde analizó su último periodo en relación a la investigación que enfrenta su ahora exesposo Marco Antonio López. En la conversación, la animadora se refirió a cómo ha sido su relación con Canal 13 en los últimos años.

La pregunta fue realizada por Priscilla Vargas a raíz de las declaraciones que, días atrás, José Antonio Neme efectuó refiriendo a la casa televisiva.

“Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me cueste, es lo que yo pienso”, expuso en la oportunidad.

“No lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que desde hace mucho tiempo su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal. Nada más digo. Esta industria es así”, añadió.

Si bien Tonka Tomicic valoró la defensa que hizo su compañero en otro canal, en la oportunidad aseguró que sí ha tenido apoyo de parte de ejecutivos y trabajadores en Canal 13.

“Ese fue José Antonio Antonio (Neme), yo sé que él lo hace desde el corazón, y que tiene un origen desde el apoyo y cariño. Para ser súper sincera, cuando llegó esta carpeta filtrada lo primero que hice fue ir hasta el cuarto piso de Canal 13 y hablar con los ejecutivos”, aseguró.

“Desde el día 1 siempre he tenido apoyo, especio, siempre he tenido un paréntesis cuando he necesitado un paréntesis. Cuando me han pedido estar al aire, siempre he estado lista. Me he sentido apoyada, resguardada. Entonces sé que el mensaje viene desde el cariño, y se lo agradezco a José, pero debe ser sincera”, agregó.

Hay que señalar que, en la oportunidad, la presentadora aseguró que espera seguir considerada para animar la próxima Gala del Festival de Viña del Mar.