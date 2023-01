Tras confirmarse que Yerko Puchento será una de las cartas de humor del Festival de Viña, el exchico Mekano Juan Pedro Verdier reaccionó con duras palabras para el comediante.

El esposo de Karen Bejarano escribió en Instagram que asistiría el día de la presentación del humorista a la Quinta Vergara, sólo para manifestar si desapruebo.

“Voy a ir solo ese día a pifiar a este saco de weas (sic), ojalá lo destruyan”, escribió, según informó el portal de espectáculos Mira lo que hizo.

¿Por qué la mala onda de Juan Pedro Verdier con Yerko Puchento?

Verdier mantiene un gran resentimiento contra Daniel Alcaíno, el actor tras Yerko, luego que él y su guionista Jorge López, hicieran bromas con la filtración de fotos íntimas que sufrió su esposa en 2017.

Resulta que el personaje se burló de Bejarano en su rutina en Vértigo y, de acuerdo a lo consignado por Glamorama, la mencionó mientras hablaba del censo nacional realizado ese año.

“La Karen Paola también (fue censista voluntaria). A la Karen Paola no le quisieron abrir la puerta porque no la reconocieron con ropa. ¡Tuvo que mostrar una pechuga para poder entrar!”, dijo.

Según confesó Karen tiempo después, la broma le generó una gran angustia. “Yo me puse a llorar (cuando vio la rutina). Todavía no puedo entender cómo hay gente tan fría, cómo tanta falta de empatía. Él tuvo una enfermedad muy grave, ¿cómo no empatiza con el dolor ajeno?”, afirmó años más tarde, haciendo referencia al cáncer que padeció Alcaíno.

“Su humor llega a ser burdo, llega a ser cruel. Yo le pregunto a Daniel Alcaíno, no a ‘Yerko’, porque es súper fácil ampararse detrás de un personaje: ¿Eres tan cruel como ser humano como para reírte de una situación de tan grueso calibre como lo que me pasó a mí?”, añadió.

Recordemos que luego que la cantante llevara su celular a un centro de servicio técnico, se produjo una extorsión y difusión de fotos personales de la artista.

La situación le provocó una descompensación anímica y una depresión, por la que la incluso tuvo que ser internada. Por su parte, su marido vivió un periodo de Estrés Postraumático, que también requirió ayuda profesional.