Esta semana generó conmoción nacional la noticia del asesinato del funcionario de la PDI Daniel Valdés, quien murió tras ser baleado en la comuna de La Cisterna. Una de las personas que despidió al comisario fue el actor Felipe Contreras, quien reveló una historia que los unió en el último tiempo.

A través de sus historias, el intérprete indicó que ambos se habían conocido en el colegio y que, ahora último, lo había ayudado a preparar su rol en la teleserie Juego de Ilusiones.

Precisamente en aquella ficción Contreras interpreta a un funcionario de la policía llamado Ignacio Abascal, quien entrará en escena desde el próximo capítulo.

“Han sido días tristes. Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento. Sé que, al igual que a mí, ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”, indicó.

“Te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”, agregó.

Felipe Contreras despide al Comisario Valdés

Hay que señalar que Daniel Valdés era publicista de profesión y había ingresado a la Policía de Investigaciones en 2011. Su primera destinación había sido la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo.

Posteriormente, durante el 2012, cumplió labores en la Brigada Móvil Metropolitana, retornando al año siguiente a la Bicrim de la comuna ya indicada.

Desde el 2018 pasó a integrar las filas de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, pasando posteriormente -en marzo de 2021- a la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, unidad en la que se mantuvo hasta se deceso.