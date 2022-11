Claudio Arredondo fue el invitado de Todo por ti, donde homenajeó a su madre Gabriela Medina y contó la inolvidable historia de amor entre la actriz y el también actor, César Arredondo.

Según relató el intérprete de Mega, su padre biológico -el locutor de radio Manuel Berríos- murió de cáncer cuando él tenía solo dos años de vida, dejando a su mamá con tres niños pequeños.

Tras la muerte de Berríos, Gabriela se interesó en el teatro y entró a trabajar a la compañía Teknos, de la Universidad Técnica del Estado, donde conoció a César Arredondo, nueve años menor que ella.

“Mi papá (César) dice que la vio entrar y se enamoró con solo verla, y le dijo ‘Vamos a terminar viviendo juntos’. Mi mamá lo miró con cara de ‘Este pendejo alzado’, porque ella se veía mucho mayor, tenía tres hijos y era una viuda, ¿cómo se iba a fijar en un niño de 20 años?”, explicó Claudio.

Sin embargo, el actor empezó a frecuentar la casa de Gabriela, donde lo conocían como el “tío César”. “Para nosotros tres él era la diversión máxima. Como medía un metro 95, era altísimo, uno le agarraba la pierna, otro en sus brazos y otro se subía a sus hombros y andaba con los tres a cuestas”, recordó.

El que la sigue…

La actriz, en tanto, recordó que César se le declaró muchas veces a través de los años, pero ella siempre lo rechazó. Cuando él se aburrió de intentarlo y empezó a salir con otras mujeres, comenzaron los celos de Gabriela.

De hecho, en una oportunidad llegó a cancelar una función de teatro donde ella actuaba solo porque lo vio llegar de público con una nueva acompañante. Finalmente, él se casó con otra mujer y tuvo tres hijas.

Cuando se separó, Gabriela por fin aceptó a César como pareja. “César era maravilloso en muchos aspectos, en otros aspectos era peleador a fondo, y yo le hacía la collera”, recordó Gabriela sobre la relación con su fallecido esposo.

Gabriela Medina y César Arredondo, una gran familia

Asimismo, cuando los hijos de la actriz se enteraron de que Arredondo tenía tres hijas pequeñas –de entre 9 meses y 4 años– de las que no podía hacerse cargo, la hermana mayor de Claudio, Mariela -de entonces 15 años-, le escribió una carta a la pareja pidiéndole que ambas familias se unieran.

Así armaron una gran familia con los seis niños viviendo bajo el mismo techo, y con Gabriela estableciendo fuertes lazos con sus tres nuevas hijas, incluso amamantó a la menor de ellas.

De hecho, los seis hermanos, aunque sin tener los mismos lazos sanguíneos, comparten el apellido Arredondo-Medina porque así lo decidieron, como homenaje a sus dos padres.

Días complejos de preocupación

Las cosas se complicaron con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando César estuvo dos días desaparecido, y ellos pensaron que estaba muerto. “Pasan las tanquetas, mi mamá me aprieta la mano y me dice ‘No mires para atrás’. Caminamos y sentíamos disparos, llego a la casa y me desmayo. Despierto y mi papá no estaba, fue a su trabajo y no llegó en dos días”, rememoró.

La angustia solo empeoró con el paso de las horas, según recordó el actor. “Mi mamá desesperada y pegada a la radio. Yo dos veces he escuchado llorar fuerte a mi mamá, y una de ellas fue cuando en la radio cuentan que murió Víctor Jara”, aseguró.

Y es que el cantautor, fue el gran amor de la adolescencia de Gabriela, con quien pololeó durante un tiempo en su adolescencia. “El grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte”, agregó Claudio.

César volvió a casa dos días después. “Yo llegué al convencimiento de que me robaron la infancia, y de ahí para adelante me convertí en una persona adulta, a los 10 años”, indicó Claudio.

Una navidad especial

Ese año, la situación económica se volvió muy compleja para la familia. De hecho, el actor recuerda con cariño la navidad de ese periodo, donde su madre, sin dinero, sin trabajo y temiendo por su vida, les inventó una cena con figuras de pollitos hechos con puré de papas, en un nido de porotos verdes y tomates.

“Estábamos muy pobres. Yo tenía en la casa papas, estas verduritas, y se me ocurrió hacerlo así para no estar triste”, explicó la intérprete al respecto.

Tras una vida juntos y una destacada carrera, César Arredondo falleció la mañana del 20 de febrero de 2013, tras haber un paro cardiorrespiratorio, que luego le provocó una falla multisistémica, dejando a Gabriela Medina nuevamente viuda y a cargo de una gran familia.