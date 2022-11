Daniela Aránguiz estuvo invitada al nuevo capítulo del estelar Podemos Hablar, donde contó detalles de lo que fue su quiebre y separación con Jorge Valdivia, con quien estuvo casada por más de 10 años. En este sentido, la ex Mekano dejó en evidencia supuestas infidelidades del futbolista.

En este sentido, Aránguiz se sinceró sobre el último tiempo que vivió junto al exseleccionado nacional, dejando entrever que tuvo que aguantar muchas situaciones.

“Yo siento que las mujeres terminan y viven el duelo dentro de la relación, los hombres viven el duelo después que las mujeres toman la decisión. También siempre he dicho que los matrimonios duran hasta que las mujeres quieren, hasta que las mujeres dejan de aguantar. Yo dejé de aguantar muchas cosas”, indicó.

“Creo que yo no tengo la culpa, y este es un mensaje para todas las mujeres, que de repente ahí nace la inseguridad. Yo creo que si un hombre mira para el lado, es porque tiene problemas, y no por algo que una tengo como falencia. Hay un problema de inseguridad y que hay que tratar”, agregó.

En este sentido, la modelo también habló de terapias que debió afrontar durante los últimos años, acciones que su exesposo no compartía del todo.

“Yo siempre me he terapeado, y a mí me gusta el tema sicológico, porque es un tema país que debería estar dentro de la salud, pero Jorge nunca creyó en eso. Últimamente sí, yo le planteé en algún momento (terapia de pareja), pero (él) se reía”, aseguró.

Asimismo, también se refirió a situaciones con amistades del exfutbolista de Colo Colo y el Palmeiras, calificándolo como una persona “muy influenciable”.

“Creo que Jorge es súper influenciable, y a mí todo nuestro matrimonio me costó muchos años sacarle amigos y cosas, amigos que vienen del mismo fútbol. No daré nombres, pero sí es influenciable en algunas cosas, y yo cumplí una edad donde no quieres más aguantar, pero sí lo sigo amando, como hombre y padre de mis hijos”, expresó.

“Yo tampoco le puedo echar la culpa a nadie. Yo cuando tenía veinte muchas veces le echaba la culpa a las mujeres, porque tu como mujer como que le echas la culpa, pero después a los 30 sabes que la mujer no tiene la culpa, porque el que te tiene que respetar es tu marido”, concluyó.

Hay que señalar que, tal como se había adelantado, en el capítulo se emitió un video donde Valdivia le pedía perdón a Daniela Aránguiz por errores cometidos.