Horas de terror y angustia vivió el exchico reality Nabih Chadud el pasado martes, durante los desmanes ocurridos en el centro de Santiago. Uno de los locales afectados por antisociales fue el Boulevard Alameda, que es de su propiedad.

En contacto con el matinal Mucho Gusto, el exintegrante de Pelotón indicó que fueron varias decenas de personas que saquearon el lugar, ubicado frente a la casa central de la Universidad Católica.

“Entró una turba de, no sé, habrán sido 70 u 80 personas, estuvieron dos minutos dentro (…) entraron haciendo un forado con una sierra eléctrica”, apuntó.

Chadud indicó que a esa hora de la tarde se encontraba lejos del lugar, pero se se dirigió apenas supo de los incidentes que ocurrían en las afueras, por la Alameda.

“Partí de inmediato al boulevard, Carabineros me dejó entrar porque había calles que estaban cerradas. Fui el primero en ingresar. La turba estuvo cerca de dos minutos dentro, habrán sido 70 u 80 personas. Cuando salieron fue porque volvió a llegar Carabineros”, indicó.

Ataques a galería de Nabih Chadud

Asimismo, el concursante del programa de TVN sostuvo que fueron atacados en varios ocasiones por los sujetos, que sólo salieron de allí cuando hubo un copamiento de parte de la policía.

“Le decíamos (a los antisociales) ‘somos emprendedores, somos locatarios trabajando’. No les importó, tiraban piedras, peñascazos para adentro. Yo tenía miedo”, aseveró.

“Tiraban piedras y peñascazos hacia adentro. (…) Si Carabineros no volvía, ellos iban a entrar otra vez. Estuvimos una hora entrando, protegiendo y que tiraban piedras. Ellos sólo entraron a esa tienda, con escobas no los dejábamos entrar. Hice la denuncia ante Carabineros. Cualquier persona de la galería que haya sido afectado o no haya sido afectado, va a recibir nuestro apoyo”, concluyó.

Hay que señalar que durante la jornada de incidentes se reportaron 195 detenidos y 15 saqueos. En total se registraron 150 eventos graves.