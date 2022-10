Durante la mañana de este martes, el pianista y compositor Juan Cristóbal Meza anunció en redes sociales que decidió tomar acciones legales en contra de su exesposa, la actriz Nicole Block, por injurias y calumnias, luego de que la intérprete lo acusara de haberla agredido física y psicológicamente.

A través de Instagram, Meza publicó un texto para referirse a su actual situación. “Con relación a las declaraciones hechas por mi exesposa Nicole Block: He decidido denunciar el hecho a la justicia para que se investiguen las injurias y calumnias con publicidad que ella ha realizado en mi contra y las responsabilidades de quienes las difundieron”, comenzó escribiendo.

“Lo hago con el dolor de mi alma, porque conozco el historial clínico de Nicole, pero a la vez conozco su historial de falsas denuncias en contra de sus compañeros de trabajo, de sus padres, y en mi contra”, añadió.

Asimismo, el compositor aseguró que dichas denuncias “producen un daño irreparable en las personas que las sufren, pero también producen un daño irreparable en Nicole, ya que generalmente van dirigidas contra las personas que la quieren ayudar”.

“Con esta acción quiero protestar en contra de la cultura de la ‘funa’ y de las Fake News, que, apoyadas por una prensa sin ninguna humanidad ni ética profesional, se hace eco de cualquier denuncia, sin la más mínima corroboración o investigación”, agregó en su escrito.

Respecto a esto último, Meza mencionó que “me aterra ver cómo con esta práctica están destruyendo nuestra convivencia humana”.

“Finalmente, quiero agradecer a mi familia, mis exparejas, mis amigos, y mis hijos que han estado junto a mí, apoyándome en esta situación tan dolorosa e injusta”, cerró.

Las acusaciones de Nicole Block contra Juan Cristóbal Meza

A través de un extenso texto, Block aseguró la semana pasada haber recibido golpes, y diferentes tipos de agresiones psicológicas durante su relación amorosa. Entonces, publicó un video que data de 2019 donde aparece llorando y dice “para que te acuerdes de lo que te hace”.

“Lamentablemente, esto no ha cambiado. He guardado silencio por años… Pero ya no más”, escribió entonces, acusando que sufrió ataques de celos, amenazas con el suicidio de su entonces pareja y una serie de restricciones donde tuvo que cambiar su forma de vestir, dejar el lápiz labial rojo, dejar a sus amistades, entre otras cosas.

“Me invalidaste como profesional, como mujer, como ser humano. Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede. Porque te repito, como en la carta que te escribí el 17/12/2019, el día que me escapé, con todas sus letras: eres un abusador”, escribió entonces.