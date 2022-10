A los 30 años Natasha Kennard dio un gran paso en Mega, al pasar a liderar dos ediciones de Meganoticias en las mañanas. Una de ellas la hará junto a Gonzalo Ramírez, reciente incorporación de la estación privada.

Sin ir más lejos, el pasado viernes la comunicadora estuvo en la presentación que tuvo Ramírez en el matinal Mucho Gusto, donde fue recibido también por Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

La edición que ambos compartirán será Meganoticias Conecta, la cual irá todos los días de 6:30 a 8:00 horas, justo antes del mencionado espacio matituno.

En conversación con BioBioChile, Kennard habló de sus nuevos desafíos en el canal y de una situación bastante particular que vive con una familiar: su hermana melliza Sabrina Kennard.

Resulta que ambas son periodistas y trabajan en televisión. La primera lo hace en Mega, mientras que Sabrina actualmente está en TVN.

¿Qué es lo más difícil de estar en un noticiero que parte a las 5:45?

“¡Levantarse temprano! jajaja. Con el paso de las semanas me he ido acostumbrando mucho eso sí. De hecho, me ha gustado más que otros horarios. El equipo de la mañana es increíble y dan ganas de ir a trabajar temprano”.

¿Cuál es el desafío más grande de realizar el primer espacio del canal?

“Es un desafío, pero uno muy lindo. No solo se trata de informar a las personas, sino acompañar a quienes se están despertando y preparándose para iniciar su día. La idea es despertar con ganas, con energía, pasarlo muy bien pero con noticias”.

¿Te gustaría animar otros horarios de noticieros más adelante?

“Sí, ¿por qué no? Pero estoy contenta con lo que estoy haciendo ahora. El periodismo en sí me encanta y me gustaría hacer un montón de cosas. Seguir reporteando en la calle, escuchar a las personas, conocer, estudiar, documentar, investigar es algo que no quiero dejar de lado”.

¿Cómo ves la llegada de Gonzalo Ramírez a Meganoticias Amanece?

“Hay dos noticieros en la mañana. Meganoticias Amanece desde las 5:45 a 6:30 am que hago junto a Simón Oliveros. Es un tremendo ‘partner’, tiene una energía contagiosa. Luego, de 6:30 a 8 viene Meganoticias Conecta, que lo haré junto a Gonzalo. Estoy feliz de que haya llegado al canal, con muchas ganas de trabajar juntos, sé que nos irá muy bien”.

¿Ya conocías a tu compañero de antes?

“Lo conocía por su trayectoria pero no personalmente. Estos días lo he conocido un poco más, hemos hecho algunos ensayos y todo ha sido perfecto”.

¿Cómo ves el recambio de periodistas que hay actualmente tanto en Mega como en otros canales?

“Yo pienso que una buena sala de prensa debe ser un espacio donde conviven diferentes ideas, opiniones y generaciones. Me parece muy positivo que se le den oportunidades a periodistas más jóvenes, que puedan compartir y aprender de los más experimentados”.

Tu melliza también es periodista pero trabaja en TVN. ¿Suelen confundirte con ella cuando sales a reportear?

“Sí, muchas veces. Sinceramente no creo que nos parezcamos tanto con la Sabrina pero en varias ocasiones nos han confundido. Sobre todo por la voz. Es chistoso jajaja”.