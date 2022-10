La modelo y ex Miss Chile se refirió a su situación sentimental, asegurando que lleva dos años de relación con una mujer chilena que se encuentra en Estados Unidos.

Luego de que Camila Recabarren diera una extensa entrevista a la revista Sarah, donde habló de su trabajo en televisión, su estadía en Estados Unidos, así como también se refirió a su actual pareja, la cual es una mujer chilena.

A lo largo de la conversación, el citado medio aseguró que “en una respuesta cualquiera, Camila menciona la palabra ‘pareja’“, por lo que quisieron saber de su situación sentimental.

Así, Recabarren reconoció que se encuentra en una relación con una instructora de yoga. “Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile”, aseguró.

De acuerdo a la ex Miss Chile, en su último mes viviendo en Estados Unidos, su enamorada estuvo con ella y luego, Recebarren viajó hasta Miami “para estar juntas”.

Camila Recabarren y su nuevo amor

De acuerdo a la ex MasterChef, su relación con la instructora de yoga data de dos años. “Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso”, admitió.

“Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada. Antes yo ponía obstáculos. Igual, me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad, y debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien”, describió.

Asimismo, debido a la distancia, Recabarren añadió además que “no necesito a alguien al lado todo el tiempo, y sobre eso se funda la confianza y la relación. Confiamos mucho la una en la otra. Yo le estoy enviando amor y ella a mí”.

De todas formas, la modelo decidió dejar de referirse a su pareja, debido a que “no es pública”.

En 2019 y en conversación con la misma revista, Recabarren se identificó como pansexual, es decir, que puede sentirse sexualmente atraída a personas de todos los géneros, cosa diferente a la bisexualidad -que muestra atracción a personas que se identifican específicamente como hombres o mujeres-.

Sin embargo, en la actualidad, Recabarren admitió no sentirse identificada bajo esa etiqueta. “Yo siempre voy transformándome. Lo que antes fui hoy no lo soy y así voy tratando de mejorar mi versión”, comenzó explicando.

“En ese tiempo yo dije que era pansexual, pero hoy no necesito etiquetas”, admitió, apuntando que en este momento, “y aunque suene muy mamón, soy amor”.

“Quiero repartir amor a todos, sea en pareja o no. Solo quiero ser amor. Por eso levanto mucho la bandera LGBTQI+. El amor es inclusivo. Hoy no podría catalogarme con ninguna etiqueta”, destacó.

A la hora de recordar su primera relación pública con una mujer, Camila Recabarren quiso dedicar palabras de gratitud a su ex pareja. “Agradezco infinitamente lo que tuvimos. Quizás en ese momento no estaba emocionalmente madura y aun así me compartía y alguien que solo tenga mucho amor por ti te puede sostener, y Dana lo hizo en su momento conmigo”, cerró.