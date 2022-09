A esta hora se conocer los primeros resultados del plebiscito por una nueva constitución, los cuales dan ventaja a la opción Rechazo. En este sentido, ya se comienzan a conocer las primeras reacciones de famosos. Una de ellas es Natalia Valdebenito.

A través de su cuenta de Twitter la humorista, que estuvo en el cierre de campaña del Apruebo, manifestó su tristeza al conocer los primeros números.

“Es triste. Y aun así la seguridad de estar en el lugar correcto”, manifestó en un tuit, dejando entrever su decepción.

💚 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) September 4, 2022

Posteriormente la actriz respondió el comentario de un usuario, quien había señalado: “Te respeto por eso, pero debes reconocer que la soberbia fue la que los perdió”.

Ante esto Valdebenito expuso brevemente: “O la mentirá ganó”.

Hay que señalar que la comediante había cuestionado Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y Diego Ruiz por haber firmado una carta en favor del Rechazo.

“¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen. No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta”, indicó en ese momento.

Hay que señalar que, hasta la publicación de esta nota, el Rechazo obtenía el 62% del total de los votos a nivel país.