El pasado fin de semana se publicó una carta donde 104 exponentes del mundo político, académico y las artes exponían su apoyo a la opción Rechazo en el futuro plebiscito. En el grupo de artistas estaban tres actores: Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y Diego Ruiz. Quien se refirió al tema fue su colega Natalia Valdebenito.

La situación generó variadas reacciones en redes sociales, específicamente Twitter, donde la actriz antes mencionada expresó su postura crítica al respecto.

En la mencionada red la comediante sostuvo que sinceras posiciones no era sinónimo de valentía.

“¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen. No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta”, indicó.

¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen.

No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 14, 2022

Otra actriz que se refirió públicamente a la situación fue Belén Mora, quien sostuvo: “Tranquilos. Una carta con todos los actores que van por el apruebo seria otro diario completo, por lado y lado, letra 5″.

Tranquilos. Una carta con todos los actores q van por el apruebo seria otro diario completo, por lado y lado, letra 5 — BELEN – AZA (@_belenaza) August 14, 2022

Hay que señalar que varios actores han sido parte de la opción Apruebo en la actual Franja Política, interviniendo en primera persona y a través de cortos audiovisuales.

Entre ellos se ha visto a Paola Volpato, Cristián Carvajal, Gabriel Cañas, Gaby Hernández y parte del elenco de la serie nacional Los Venegas.

El periodo de propaganda en televisión partió el pasado 5 de agosto y se espera que dure hasta justo antes que se lleve a cabo el plebiscito.