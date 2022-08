Tras casi dos semanas de haber ingresado a pabellón, este lunes el cantante Pailita reveló en sus redes sociales cómo luce su rostro tras haber tenido una cirugía en el rostro.

“Y así quedé”, fue el escueto mensaje de Carlos Rain Pailacheo para luego compartir una fotografía. Según se observa, el artista todavía se encontraba en el lugar médico a la hora de la fotografía.

Asimismo, se observa que su nariz se ve más respingada luego de haber decidido corregir el tabique desviado que le otorgaba múltiples complicaciones, desde su forma de hablar hasta de respirar.

En otras imágenes, Rain Pailacheo posa con parches leves en el puente superior de la nariz. Asimismo, se puede notar cómo se ve el tabique posicionado de forma correcta.

La semana pasada, el músico había compartido una fotografía con una serie de adhesivos quirúrgicos, demostrando su recuperación. “Gracias por tanto amor y por preocuparse por mí. Han sido días difíciles, pero aquí estamos, felices como siempre”, escribió entonces

Según reveló antes de la cirugía, pese a que se trataba de una cirugía estética, todo se debía a motivos de salud. “Para los que no saben, esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita (nariz)”, comenzó diciendo entonces.

Quien es una de las voces de Ultra Solo explicó que todo se debía a que tiene el tabique desviado. “Es difícil que lo vean por cámara, pero lo tengo desviado”, describió mientras intentaba mostrar su nariz a la cámara.

“No sé si cuando chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado”, explicó. Asimismo, aseguró que es por esta misma razón que “hablo como gangoso”, asegurando que “necesito operarme”.

“Así que eso. Me opero por una mejor vida. La salud está primero, antes que todo. Así que ahí van a estar al tanto”, cerró entonces.