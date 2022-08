La noche de este domingo se lleva a cabo la ceremonia MTV Video Music Awards 2022, que conmemora los videos musicales más destacados de cada año. En esta ocasión, el evento será presentado por los artistas LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow.

La premiación se realiza en el Prudential Center en Newark, New Jersey y en su edición número 38 es transmitida en vivo a través de todos los canales de la cadena MTV. Además, este año también llega al streaming, puesto que Paramount+ adquirió sus derechos.

Algunos de los músicos que se presentarán en vivo son Eminem y Snoop Dogg representando al género del rap y hiphop, además de otros de la escena musical como Marshmello; Khalid; Panic! At the disco; Blackpink; Lizzo; Måneskin; Dove Cameron; Red Hot Chili Peppers; entre otros.

Adicionalmente, y representando a Latinoamérica, también tendrán su espacio artistas musicales del género urbano como Bad Bunny, Anitta y J Balvin.

Las categorías más importantes de esta premiación, que lleva 38 años celebrandose, son: Video del Año; Artista del Año; Canción del Año; y Mejor Latino.

Y es que como en cada premiación, son varias personalidades que dan que hablar con sus presentaciones y vestuarios. Este año, el color negro se hizo presente en la tradicional ‘alfombra roja’ y más de uno sorprendió con su extravagante vestuario.

Quienes más se lucieron en esta edición de los MTV Video Music Awards fueron Lizzo, Taylor Swift, Lil Nas X y las coreanas Blackpink.

🚨 @BLACKPINK IS IN MY IMMEDIATE AREA 🚨 #VMAs pic.twitter.com/OC4OHpwLEN

— MTV (@MTV) August 28, 2022