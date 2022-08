Una jornada de variadas declaraciones tuvo Zona de Estrellas, donde el panel analizó la supuesta mala relación que existe entre Sergio Rojas y Francisco Saavedra. En este sentido, Raquel Argandoña emitió varias declaraciones contra el periodista.

Según detalló Página 7, la opinóloga indicó: “El chico Rojas tiene muy mala onda con Pancho Saavedra, y esto es desde hace 15 años, cuando ambos eran noteros de Alfombra Roja en Canal 13″.

Tras eso, Argandoña reveló un presunto incidente de Rojas con Juan Falcón, el cual definió la salida del reportero de la estación.

“Sergio toma mucho alcohol y se cura. Empieza a acosarlo, él se molesta, lo empuja y este señor Rojas se cae en una mes. Falcón va a denunciar este hecho a Canal 13, y dice que no va a soportar que un empleado del canal vaya a un evento y lo acose delante de la gente”, sentenció.

“(Francisco) está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí. A mí me da lo mismo, porque como es un alcohólico, y si le sirve comer hablando pestes de mí, fantástico, no me preocupa”, agregó.

Sergio Rojas responde a Raquel Argandoña

A través de videos en redes sociales, Sergio Rojas aprovechó de responder a los dichos de la expanelista de TVN y Canal 13.

“Aquí estoy trabajando, lavando alfombras, porque esto es lo que me da de comer (…) Esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia. No como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante”, expuso.

Hay que señalar que Rojas actualmente es parte de Me Late Prime, espacio de farándula de TV+.