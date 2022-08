Bastantes coletazos ha dejado la salida de Matías del Río de Estado Nacional (TVN). Diversos son los actores que se han mostrado en contra de la medida, entre ellos otros rostros, directivos del canal estatal y desde el mundo político.

Esta mañana, José Antonio Neme lanzó un comentario en Mucho Gusto sobre la situación de la delincuencia en el país, el cual fue replicado en redes sociales.

“Iba a decir otra palabra, pero prefiero que no (…) Para que después el CNTV no se tire encima mío ni me saquen de aquí como a Matías Del Río”, sostuvo.

Una de las personas que hizo eco de esto fue el empresario Jorge Errázuriz, quien expresó en Twitter: “Ni Neme se atreve a decir lo que piensa (…) Empezó la censura nazi comunista”.

Esto fue respondido en el mismo hilo por Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric.

“Jorge, ¿qué es eso de ‘nazi comunista’. Aportemos la debate con críticas y argumentos, que sea un debate y no una trinchera”, expuso Boric.

Respuesta de Neme a Simón Boric

Por último Neme replicó: “Simón, el Presidente ha sido defensor claro de la libertad de prensa. Tú eres periodista”.

“¿Cómo es posible que en el canal público hoy, 2022, se saque a alguien por razones políticas, según la mirada opositora del directorio, y nadie lo desmienta o diga algo?”, concluyó.

Simón Boric no respondió, hasta ahora, a los dichos de José Antonio Neme.