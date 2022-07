El pasado jueves, a través de Instagram, Eduardo Fuentes se despidió de forma simbólica de Mentiras Verdaderas, programa que condujo durante varios años en La Red, canal que está en huelga. El periodista aterrizará en TVN durante los próximos días.

En este sentido, Fuentes lamentó no haber podido cerrar el espacio de forma más normal. Esto debido a que el canal no ha emitido programación en vivo hace ya cuatro semanas.

“Hoy debió estar al aire el último capítulo en que presentaba Mentiras Verdaderas. La idea era terminar al aire, una vez superada la huelga, esta etapa en el programa. Pero esto no sucedió (…) Programa que amo y llevaré en mi corazón siempre, y que confío volverá con un nuevo conductor/a cuando el canal soluciones sus problemas”, indicó.

“Me despido de gente esforzada, que no merecen pasar por lo que están pasando. Me despido de aquellos que ya no siguen en el canal y que brillaran donde vayan. Me despido de una parte de mi vida también”, agregó.

Por último, el comunicador instó a que Mentiras Verdaderas pueda volver a salir al aire en el futuro.

“No es bueno que se terminen estos espacios, ni para los profesionales que en ellos trabajan, ni para el público que es nuestro jefe. Gracias a quienes fueron, a quienes nos vieron, a quienes creyeron y hasta a quienes se enojaron con nosotros. Fuimos honestidad pura, y espero seguir conversando de Chile con ustedes”, expresó.

Eduardo Fuentes a TVN

Hay que señalar que Eduardo Fuentes fue confirmado por TVN hace dos semanas. En un inicio, el presentador estaría a cargo de conducir un estelar de conversación.

“Estoy muy contento de llegar a TVN, un canal que tiene una mística y una historia especial. Un canal con una responsabilidad distinta, que representa valores de cohesión, solidaridad, un espacio de encuentro para todos”, comentó en ese entonces.