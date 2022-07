A pocas horas de su muerte, en redes sociales se viralizó un video donde el actor Paul Sorvino amenaza de muerte al exproductor de cine, Harvey Weinstein.

Cabe recordar que este último está en prisión, acusado de acoso, abuso sexual y violación, entre otras personas, por la hija del fallecido actor, Mira Sorvino.

Este lunes, el mundo del espectáculo lloró la muerte del reconocido actor, Paul Sorvino, a los 83 años de edad.

Un día después de su deceso, Internet no solo recordó parte de su carrera actoral y otros pasatiempos del intérprete. También se viralizó un video donde Sorvino amenaza de muerte a Harvey Weinstein.

“Si me lo encuentro en la calle, debería esperar que vaya a la cárcel. Porque si nos encontramos, creo que estará tirado en el suelo de alguna manera”, dijo Sorvino a TMZ, a principios del 2018.

Por último, dijo: “Irá a la cárcel ese hijo de puta, bien por él si va, porque si no, entonces tiene que encontrarse conmigo, y mataré a ese hijo de puta”.

Igualmente, se viralizó el registro de otro canal estadounidense, donde el Paul Sorvino aseguró que “la realidad es que cualquiera que se aproveche de las mujeres debería ser estrangulado públicamente y yo me ofrezco voluntario”.

Paul Sorvino discussing the treatment of women (including his daughter) in Hollywood. He’d have dealt with Harvey Weinstein personally given the chance.

A good man. His eyes always made me feel emotional. RIP. 🤍🕊 pic.twitter.com/TqKsHjVf2a

— Spartan Roy (@TheDroyver) July 25, 2022