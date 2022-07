La actriz Mira Sorvino, hija del actor estadounidense Paul Sorvino, fallecido hoy a los 83 años, despidió a su padre con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Ha muerto mi padre, el gran Paul Sorvino. Mi corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él se termina”, escribió en su cuenta en Twitter, donde la publicación se hizo viral.

“Fue el padre más maravilloso. Lo amo mucho. Te envío mi amor a las estrellas, papá, mientras asciendes”, se lee al final del tweet.

La ganadora del Óscar por “Mighty Aphrodite” (“Poderosa Afrodita”) siempre hizo pública su admiración por su padre. En 1996, en su discurso de agradecimiento tras recibir la estatuilla, definió asi su influencia:

“Cuando me dan este premio honran a mi padre que me ha enseñado todo lo que sé sobre actuación. Te amo mucho papá. Siempre miré grandes actuaciones y me conmovió lo mucho que los corazones de otras personas me hicieron sentir cuando era niña”, dijo.

Hoy, el actor estadounidense Paul Sorvino, conocido por su trabajo en películas como “Goodfellas”, “Nixon” o la serie de televisión “La Ley y el Orden”, murió a los 83 años de edad.

El deceso ocurrió en Indiana, EE.UU, y según su agente fue a raíz de causas naturales. Su esposa, Dee Dee Sorvino, lo despidió con un mensaje en Instagram. “Nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario”.

En su medio siglo de carrera, se especializó en papeles de policías y ladrones, como el del mafioso Paul Cicero en “Goodfellas” (Martin Scorsese) y el sargento Phil Cerretta en “Law & Order”.

Nacido en Brooklyn el 13 de abril de 1939, su primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Debutó en Broadway en 1964 con el musical “Bajour”, y seis años después arribó a la gran pantalla con “Where’s Poppa”, de Carl Reiner.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

