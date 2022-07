El multimillonario y hombre más rico del mundo, Elon Musk, salió al paso de los últimos rumores y negó tajantemente ser parte de un triángulo amoroso junto a Nicole Shbahan, exesposa del cofundador de Google, Sergey Brin, incluso aseguró: “no he tenido sexo en años”.

El dueño de Tesla y SpaceX refutó, por medio de Twitter, las aseveraciones de infidelidad que publicó hace unos días, el medio estadounidense, The Wall Street Journal (WSJ).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Elon Musk respondió ante la publicación del medio de Estados Unidos y respondió: “Esto es una total tontería. Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche”.

La cuenta que replicó la noticia del WSJ le contestó a Musk y le dijo que mantuviera sus partes íntimas dentro de sus pantalones. A lo anterior, el magnate respondió: “no he tenido sexo en años (suspiros)”.

De igual modo, criticó al medio, a quienes acusó de “publicar tantos artículos de ataque contra mí y contra Tesla que he perdido la cuenta”. Añadió también, que el diario, en una ocasión, aseguró que el FBI planeaba arrestarlo, lo que fue desmentido por ellos mismo.

WSJ has run so many bs hit pieces on me and Tesla I’ve lost count! It’s embarrassing for them, frankly.

They once wrote an article saying FBI was about to arrest me, so I called FBI to ask what’s up and they said WSJ article was total bs.

Just more shortseller fud.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022