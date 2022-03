Durante el pasado miércoles, el periodista Rodrigo Fluxá indicó en el matinal Mucho Gusto que un grupo de actrices nacionales entregaría su apoyo en tribunales al cineasta Nicolás López, quien enfrenta un juicio oral por denuncias de abuso sexual. En el listado apareció Ignacia Allamand, quien fue objeto de críticas.

En un inicio los cuestionamientos hacia la artista, que reside en México, estuvieron en Twitter, donde su nombre se convirtió en trending topic. No obstante, con el paso de las horas muchas personas acudieron hasta su perfil en Instagram.

Y fue precisamente allí donde Allamand hizo frente a los juicios de otras personas, haciendo referencia a la presunción de inocencia de López en el caso.

“Me dio pena que apoyes a un agresor, lamentablemente te compraba el discurso”, expresó una usuaria, a lo que Allamand respondió: “Discurso sería si se modificara para cumplir las expectativas del resto en vez de ser fiel a lo que creo”.

Posteriormente, y luego de responder la crítica de otra persona en la mencionada red social, la actriz indicó que esperará a que termine el juicio.

“Yo soy fiel a lo que creo y si a ustedes eso las desilusiona o lo que sea, lo siento, pero mis valores no se modifican. Y no pienso dar más explicaciones por acá porque hay cuatro años de investigación y esto tiene que verse donde corresponde. No aquí, no en la prensa, en tribunales. Lamento no cumplir con las expectativas de todos, pero nunca lo he hecho tampoco”, expresó.

Durante la pasada jornada, Fluxá indicó que otras actrices que apoyarían al cineasta son Paz Bascuñan, Loreto Aravena y Javiera Díaz de Valdés. No obstante, esta última negó lo anterior.

“La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por Fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad. Pero para mí es un gran desagrado”, expuso en su cuenta de Instagram, luego de ser consultada.