Jociney Barbosa, quien fuera miembro del grupo Axe Bahía, utilizó sus redes sociales para recordar a su hermano fallecido, Jefferson, en el día de su cumpleaños.

El viernes 11 de marzo el bailarín hubiese cumplido 47 años, razón por la cual Jociney le dedicó sentidas palabras.

“Y hoy va a haber una gran fiesta allá en el cielo”, comenzó señalando el brasileño en su cuenta de Instagram.

“A mi tía le encantaba organizar la decoración de las fiestas en la familia. Y hoy en tu cumpleaños mi hermano ella por supuesto no dejará de hacerlo”, agregó.

“Felicidades mi hermano, me encantaría que estuvieras con nosotros para darte un fuerte abrazo como siempre lo hacíamos”, continuó.

“Te Amo meu irmão. Meus Parabéns. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Como vc falta. Saudades”, concluyó en su mensaje, el que ya cuenta con más de 500 “me gusta”.

“Estaba súper débil”

Recordemos que Jefferson se quitó la vida el 22 de abril de 2016 luego de padecer una profunda depresión, a lo cual se sumó una acusación de abuso sexual en su contra.

Pocos meses después de su deceso, Jociney contó cómo fueron los últimos días del artista.

“Tenía depresión y estaba súper débil, estaba mal psicológicamente”, reconoció el bailarín en conversación con Bienvenidos. “Decía ‘se acabó mi vida, se acabó todo’, porque no sabía qué hacer. No tenía idea qué estaba pasando”, añadió.

Por esos días, el brasileño ya no quería comer ni tomar agua. “Él me dijo ‘Quiero desaparecer‘. Mi hermano estaba en shock. Fue la última vez que lo vi. Le dije ‘Buenas noches, que duermas bien’. Al día siguiente lo llamé una vez y no me contestó”, dijo con pena.