La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro rompió el silencio tras haber sido baleada en una pierna durante una encerrona de la cual fue víctima en Lo Barnechea.

A través de sus redes sociales, Laura de la Fuente compartió un mensaje de agradecimiento después de la traumática experiencia que le tocó enfrentar.

“Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto!”, comenzó señalando.

“También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”, agregó.

Según explicó la joven, ya se encuentra haciendo reposo en su hogar tras haber estado internada en la Clínica Alemana de Vitacura, por lo que ahora resta por comenzar su recuperación.

“Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar”, escribió.

“Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos”, concluyó.

Laura de la Fuente, de 17 años, estaba llegando a su domicilio en el condominio Club de Golf Lomas de La Dehesa junto a su padre, cuando dos individuos los intimidaron con un arma de fuego.

Al percatarse de esta situación, el reconocido actor realizó una maniobra para eludir el asalto, pero en ese momento uno de los ocupantes de la moto disparó su arma.

Los tiros ingresaron por el vidrio trasero izquierdo del vehículo e hirieron a la adolescente. Tras ello, los delincuentes huyeron en una moto.