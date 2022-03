A los 68 años de edad falleció el destacado actor escocés John Stahl, recordado por su rol como Rickard Karstark en la exitosa serie “Game of Thrones”, entre otros roles.

A pesar que la noticia se confirmó este fin de semana, el intérprete murió el pasado 2 de marzo en la isla de Lewis, Escocia. La encargada de informar el hecho fue su representante, Amanda Fitzalan Howard.

“(Falleció) un actor de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés”, señaló la mánager, sin detallar la causa del deceso.

Tras enterarse del acontecimiento, desde el Teatro Nacional de Escocia, lugar al que el actor estuvo ligado a lo largo de tres décadas, expresaron su pesar.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James Plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y le echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos”, comentaron.

En “Game of Thrones”, el actor encarnó a Rickard Karstark en la segunda y tercera temporada de la serie de HBO. Si bien el rol lo llevó a ganar reconocimiento mundial, no fue su único papel icónico: en “Take the High Road”, desde 1987 a 2003 fue Tom Inverdarroch Kerr, en más de 100 capítulos.

Su compatriota Peter May quiso despedirlo con un emotivo mensaje: “Me entristece mucho saber que mi viejo amigo, John Stahl, ha fallecido. Escribí muchas escenas para el personaje de Inverdarroch que él representó en Take The High Road. Hace poco asistí a su boda por internet. Le vi por última vez en Adelaida, Australia, en una divertida reunión”, dijo.

De acuerdo a la revista Hola, en el circuito teatral Stahl se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama, desempeñándose en los escenarios del The Royal Shakespeare Company y The National Theatre de Londres.

Su última película fue “Un castillo por Navidad”, filme que se estrenó en 2021 con Brooke Shields y Cary Elwes en los roles protagónicos.