El miércoles la familia de Carlos Caszely despidió para siempre a María de los Ángeles Guerra, extenista y esposa por más de 50 años del ícono deportivo. Sin embargo, en medio del velorio a muchos les llamó la atención que Mauricio Israel hablara con diferentes medios, siendo criticado por muchos, entre ellos, Patricia “Paty” Maldonado.

“Es difícil estar en la mente de una persona, en su corazón, y ver qué significará lo que viene adelante: el estar solo”, reflexionó conversando con el matinal Mucho Gusto.

“No logro imaginar cómo va a ser esto para Carlos. Uno sabe que debe despedirse en algún momento de tus papás, pero cuando tú tienes una compañera de vida, y has estado toda una vida con ella… no logro imaginarlo, no tengo una respuesta”, dijo conmovido entonces.

Dichos comentarios no cayeron bien en Patricia Maldonado, quien se refirió a su actuar en su programa online Las Indomables.

Todo comenzó cuando Maldonado criticó que se repitiera constantemente la noticia de la muerte de Guerra, solamente por sintonía. “Pero, ¿dónde viene lo más terrible?”, cuestionó.

“Hoy en la mañana aparece siendo vocero de la familia Mauricio Israel”, lanzó Paty Maldonado. “Me quedé sorprendida porque todos sabemos cómo salió de Chile, sé que viene a hacer un programa pero lo encontré raro. Muy raro. ¿No había nadie más en la familia que hablara?”, añadió.

Luego, la cantante aseguró que Israel “incluso salió sacando cosas que no tenían nada que ver con el velorio ni con el funeral”, recordando que el ex comentarista deportivo rememoró tiempos con Caszely.

“Carlos no ha muerto. El que tiene que contar sus historias es Carlos ¿Por qué Mauricio Israel? ¿A pito de qué?”, mencionó.

Tras ello, la opinóloga apuntó que ese “no era el momento de entrevistarlo ni de hacerle ninguna pregunta. De partida, él nunca debió hablar a nombre de la familia”.

Esto, según contó Maldonado, se debe a “las condiciones en la que está Israel”, apuntando a que “él tiene que ganarse el espacio de a poco”.

La presentadora de televisión aseguró que Israel debió evitar a las cámaras por respeto a la familia. “Eso es lo que hace una persona honesta, honrada y decente”, criticó.

“No debieron aprovecharse, ni Canal 13 ni Mega ni don Mauricio Israel debieron aprovecharse del dolor y de la pena profunda que debe tener esa familia”, apuntó

Tras eso, la opinóloga aseguró que lo ocurrido en televisión “rayó de los límites”. “Fue vergonzoso, me deja un sabor muy desagradable”, apuntó.