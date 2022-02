La ex "Doble Tentación" Dominique Lattimore reapareció en redes sociales, después de un año, con un reflexivo mensaje.

La modelo Dominique Lattimore, quien en 2017 fue parte de Doble Tentación, reapareció en redes sociales tras un año alejada, compartiendo un reflexivo mensaje.

“Estoy de vuelta en contra de mi voluntad, no quería, pero en el camino he aprendido que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere”, comenzó señalando.

“Tengo muchos mensajes y personas que me preguntan porque dejé las rrss o mi trabajo por un año; la verdad no tengo respuesta, sólo sentí una profunda necesidad de cambio, de entregarme por completo a Dios, de sanar, de ser transformada, de descansar”, agregó.

En el mensaje, la chica reality indicó que su corazón estaba nublado de heridas que no le permitían “disfrutar de la paz absoluta que Dios quería darme, mis deseos y ambiciones eran egoístas”.

“Yo decía que amaba a Dios pero no estaba amando a los demás, tenía buenos ingresos pero no estaba dando nada en la vida de alguien más y cuando pude ver esto dije: No quiero esto para mi vida!… y en 1 año Dios hizo lo que para mi era imposible, humanamente imposible”, sostuvo.

“Es por eso que les digo, hoy no se trata de mi, no de mi imagen, no de mi ropa, ni de lo que yo antes quería; Hoy se trata de seguir abriendo los ojos dentro de un mundo difícil, se trata de ser aquello para lo que fui creada y cumplir lo que Dios escribió sobre mi vida”, reflexionó Dominique.

“Saben porque lo entrego todo?, porque lo que Él me ha entregado es mucho mas grande que todo esto. ES ETERNO”, concluyó.

La actriz Begoña Basauri fue una de las primeras en dedicarle un mensaje en la publicación, escribiendo: “Había estado pensando mucho en ti, que bueno saber que estás bien. Que siga creciendo ese corazón bello que tienes”.

Por su parte, la ex chica reality y actriz, Melina Figueroa, mencionó: “Amiga me emocione muchísimo al leerte, vivimos en un mundo tan superficial, materialista, frívolo, competitivo, egoísta, un mundo que cada vez se pone peor, que la sociedad solo busca el cómo pisotearte para sentirse mejor”.