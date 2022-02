Fue en la segunda temporada de Rojo, Fama Contrafama, emitida en 2003, cuando debutó Roberto Olea, cantante que terminó siendo eliminado ante Nicolás Álamo.

Luego de su paso por el programa de TVN, el joven continuó con una promisoria carrera ligada a la música. A través de sus redes sociales el artista comparte junto a sus más de 3 mil seguidores diversos registros de sus actividades.

A casi 20 años de su participación en el programa buscatalentos, Olea reapareció para referirse a su situación actual. En conversación con el sitio de espectáculos Página 7, explicó cómo la pandemia lo obligó a reinventarse.

“Me preparé antes, venía de mucho trabajo en el verano, me pilló con algún colchón de dinero, pero como todo se acaba, empecé a reinventarme con un pub online, el cual llamé La resistencia, en honor a la canción Bella ciao de La casa de papel”, indicó.

“También empecé a hacer maquetas para compositores de Estados Unidos y México, quienes no hacían canciones pero que tocaban instrumentos”, agregó.

En tanto, el cantante aseguró que lo han llamado para algunos programas de imitaciones. Sin embargo, ha declinado participar ya que -admite- no se siente cómodo.

“Lo puedo hacer a modo de broma en un show, ya que canto muchos covers, pero mi música está más cercana a los 90, por ahí me habían llamado para ser el doble de Chris Cornell, pero no me gustó”, sostuvo.

A su vez, Olea reveló que próximamente podríamos verlo nuevamente en televisión, aunque sin entregar mayores detalles.