Johnny Knoxville, uno de los protagonistas de Jackass, reveló que sufrió una lesión cerebral producto de una de las pruebas que realizó para la nueva película de la franquicia.

En conversación con el programa The Howard Stern Show, el actor señaló que durante las filmaciones para Jackass Forever se enfrentó nada menos que a un toro, ocasión en la que resultó con una “muñeca y una costilla rotas, una conmoción cerebral y una hemorragia cerebral”.

“Tuve una hemorragia cerebral por eso, por lo que mis habilidades cognitivas estaban en fuerte declive después de ese golpe”, señaló.

Según detalló, el golpe del animal fue el peor que ha recibido probablemente a lo largo de los años que lleva grabando el show.

“Mis habilidades cognitivas realmente disminuyeron. Recuerdo haberme hecho algunos test y el neurocirujano me dijo: ‘¿Tienes problemas para prestar atención en este momento?’ Dije: ‘Sí, ¿por qué?’ Y me responder: ‘Porque tuviste un 17’. Eso es de 100. Ahora me río, pero en ese momento estaba como ‘Oh, no’”, contó.

Knoxville mencionó que tras el incidente, debió someterse a diversos tratamientos, los que incluyeron una estimulación magnética transcraneal. A su vez, explicó que todo esto desembocó en una depresión.

“Te zumban la cabeza con imanes durante unos 30 minutos a la vez durante 10 a 12 tratamientos en una serie de dos meses y se supone que ayuda con la depresión y con mis habilidades cognitivas. Fue muy duro volver. Estaba intentando editar la película en ese momento, pero no podía quedarme quieto”, sostuvo.

El actor indicó a su vez que debido a la lesión ya no puede soportar más golpes en la cabeza. “Mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Me deprimí mucho y me concentré demasiado en las cosas. Tuve que empezar a medicarme por primera vez en mi vida. Me cambió por completo, eso y hacer terapia”, contó.

Finalmente, Knoxville aclaró que pese a que la recuperación fue muy dura, ahora se encuentra bien. “Siento que estoy más sano que nunca”, concluyó.