La actriz chilena Rocío Toscano denunció a través de redes sociales una incómoda situación que ha vivido en el último tiempo, dejando entrever que no ha recibido ayuda de parte del padre de sus dos hijos, quienes nacieron en Estados Unidos en 2021.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de Verdades Ocultas realizó una especie de descargo hacia el hombre, de quien se separó en el segundo semestre del año pasado.

“Es algo de lo que nunca me voy a cansar de hablar hasta que esto cambie, me pongo la camiseta por mi mamá que lo vivió, por mi tía, por mis amigas, por las tantas mujeres que me escriben y por mí, pero por sobre todo por mis niños y todos los niños que sufren violencia económica y abandono”, inició.

“El padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver o responder a las necesidades de los mellizos”, agregó.



“Quizás le pasó algo que le impide aparecer, quizás lo tienen secuestrado o quién sabe lo que le pasó”, concluyó Rocío Toscano.

Hay que señalar que en noviembre fue promulgado el nuevo Registro de Pensiones de Alimentos. Quienes integren la base de datos, sufrirán una serie de consecuencias que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas, ya que se dejará lógica de las sanciones punitivas -por ejemplo, a través de arrestos-, para avanzar en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.

El proyecto fue valorado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien destacó que será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos.