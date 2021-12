Un momento bastante curioso se vivió esta mañana durante un despacho del programa Contigo en la mañana de Chilevisión, donde un pequeño dio a conocer una compleja situación, la cual involucra a su padre.

Durante la jornada el notero Luis Ugalde llegó hasta la Vega Central para conocer y entrevistar a las personas que estaban realizando las últimas compras en la previa a Año Nuevo.

El despacho estaba saliendo con normalidad hasta que un niño, que estaba de compras con su familia, pidió la palabra para denunciar una situación bastante seria.

“Un saludo para todos los papitos corazón. tú no me das ni un peso (…) Mi mamá me está dando todo, tú ni siquiera me das un kilo de pan”, expresó.

Aquello motivó un rápido comentario de parte de Ugalde: “Está bien pues, si lo mínimo que tiene que hacer es estar con los hijos y ponerse con ellos”.

Hay que señalar que en noviembre fue promulgado el nuevo Registro de Pensiones de Alimentos. Quienes integren la base de datos, sufrirán una serie de consecuencias que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas, ya que se dejará lógica de las sanciones punitivas -por ejemplo, a través de arrestos-, para avanzar en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.

El proyecto fue valorado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien destacó que será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos.