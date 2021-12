El hijo de DJ Méndez, Leo Méndez Jr, aseguró que está sufriendo graves consecuencias por la cirugía más de un año de esta. La clínica asegura que "no se cumplió con los cuidados post operatorios".

La tarde del domingo Leo Méndez Jr. realizó una denuncia en redes sociales a una clínica estética por una presunta bichectomía mal realizada en 2020 que lo dejó con secuelas hasta el día de hoy.

Todo inició a través de una historia de su Instagram, donde mostró una fotografía de la mitad de su rostro, donde se ve su ojo morado y el resto de su cara hinchada. Tras la preocupación de sus seguidores, el infuencer aseguró que explicaría qué le pasó entonces, en sus últimos días en Chile.

“Me contuve mucho tiempo en contarlo ya que pensé que sería algo por el momento pero esto trajo problemas en mi vida. Hasta hoy sufro dolores en la parte izquierda de mi cara”, escribió luego, asegurando que incluso para evitar explicaciones habría dicho que sufrió un accidente cayendo de las escaleras.

Debido a esa explicación inicial, muchos pensaron que el joven de 24 años habría sufrido una golpiza en sus últimos días en Chile, pero momentos después contó su historia en una publicación.

Efectos de una bichetomía

Sin embargo, el hijo de DJ Méndez descartó que su aspecto tuviera que ver con golpes, sino que con una bichetomía, un tipo de cirugía plástica donde se extraen las bolsas de Bichat, que, de acuerdo a la Clínica Santa María, son “cúmulos de grasa en ambas mejillas que están ubicadas bajo los pómulos”. Estas suelen extraerse para tener un rostro más delgado.

“Estaba por viajar de vuelta a Suecia luego de haber participado en un programa del 13, cuando me decidí someter a una bichectomía”, comenzó narrando su historia.

De acuerdo a su relato, pese a la anestesia, Méndez Espinoza aseguró que sintió parte del procedimiento. “Sentía al momento que escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien“, comentó.

Horas después de la intervención, el joven aseguró que “se me empezó a hinchar como una pelota en mi cachete izquierdo”. Es por eso que acudió a su médico, quien optó por realizarle un drenaje en la zona.

Pero la inflamación no quedó ahí, ya que para el tercer día esta aumentó hasta su ojo, que describe estaba con “muchos coágulos de sangre por dentro”.

Al día cuatro Leo Méndez debía volver a Suecia, por lo que consultó a su cirujano si el cuadro de dolor e inflamación pararía, a lo que su tratante afirmó que se había descartado infección, complicaciones a un nervio y más.

Dolores tardíos

De acuerdo a Méndez, la inflamación bajó, pero para el quinto mes comenzó a sufrir nuevos males que describió como “dolores de cabeza que se centraban en el lado izquierdo, con pulsaciones que se centraban en el cachete izquierdo”.

“Un año con 10 meses después, hace dos semanas, por primera vez se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos. En conjunto, dolores seguidos de cabeza, pulsaciones desde el cachete izquierdo”, describió.

Según el influencer, este tipo de episodio le ha ocurrido dos veces en las últimas dos semanas y está buscando el motivo de este nuevo malestar.

“No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo. ¿Quién me asegura a mí que no quedaré así para siempre? ¿Tendré solución?”, lamentó el joven.

“Salgo con este hecho público ahora, porque empecé a presentar síntomas que son preocupantes. (…) Pensé que todo iba a volver a la normalidad, ¿pero ahora qué? Falla mi cara, se me cierran puertas de trabajo, tanto en el mundo de entretenimiento y de belleza. ¿Todo por qué? ¿Por una bichectomía? ¿Fue mal hecha?… ¿quién pagará por esto?”, cerró.

De acuerdo a Méndez, esta semana se realizará exámenes para descubrir el motivo de su parálisis facial.

La visión de la clínica

Por su parte, la clínica estética New Line lanzó una declaración horas después de la publicación de Méndez, donde aseguraron ser “victimas de un ataque artero e injurioso” de parte del influencer.

En su aclaración aseguran que en marzo del 2020 Méndez solicitó “un canje por una realización de una bichetomía, la cual se realizó en las instalaciones de nuestra clínica que cuenta con todas las autorizaciones requeridas, entregadas por el Seremi de Salud”.

Sobre el procedimiento, el recinto aseguró que la bichetomía “es un procedimiento de carácter ambulatorio y bajo anestesia local”, por lo cual “es totalmente normal sentir sensación de presión, manipulación o que el cirujano tracciona, dado a que para extirpar el cuerpo adiposo se realiza una pequeña incisión y se retira con su cápsula”.

Tras ello, narraron, se entregaron una serie de indicaciones para el cuidado post operatorio en el hogar. Sin embargo, esa misma noche, aseguran, Méndez habló con el centro estético para manifestar hinchazón en su mejilla.

“Se le cita para volver inmediatamente a la clínica para evaluar y tratar”, narran. Luego, al examinar al influencer aseguran que “hay un sangrado activo en la mejilla izquierda que se trata, drenando la acumulación de sangre, se resutura, se deja en observación y al estar controlado, se deriva a su domicilio”.

“Hasta el momento del control el paciente no había utilizado faja mentonera, la que fue proporcionada en el momento por la clínica”, señalaron, describiendo este objeto como “un elemento fundamental para evitar posibles complicaciones”.

“El aumento de volumen está relacionado a la acumulación de sangre y el trauma que significa intervenir un sitio dos veces”, explicaron sobre la hinchazón en el rostro del influencer.

“La evolución fue positiva, se mantuvo contacto constante con el paciente vía telefónica dado que luego de la intervención viajó fuera del país”, mencionaron. De acuerdo a la clínica, siguieron en contacto hasta que la inflamación y moretones cesaron.

Por otro lado, el recinto aseguró que “existen antecedentes de la ficha clínica del señor Méndez que nos permiten asegurar que no se cumplió con los cuidados post operatorios”.

“Es necesario recalcar que un efecto adverso como los citados por el señor Méndez (parálisis facial) se observan de manera mediata después del procedimiento, siendo imposible que se observen 20 meses después”, declararon.

El recinto comentó que lamenta los momentos que vive el influencer, negando que se trate de una negligencia. Además, apuntaron, Méndez “nunca ha intentado ponerse en contacto con nuestra clínica para darnos a conocer un problema o malestar”.