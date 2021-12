La exMiss Universo no se mostró interesada en los comentarios de la influencer y aprovechó de aconsejar a sus seguidores. Naya Fácil volvió a hablar del tema.

Luego de que Naya Fácil desatara una polémica con Cecilia Bolocco al describir a la modelo como “rasca” y “ordinaria”, la también empresaria respondió a sus dichos, restándole importancia.

Todo inició en una transmisión en vivo de Naya Fácil en Instagram, cuando la mujer habló con sus seguidores mientras comía. Entre las preguntas, Nayadeth Neculhueque, nombre real de la influencer, fue consultada sobre Bolocco, con quien había compartido en la celebración de los Giga Awards.

“Es una vieja de mierda que no saluda ni a su equipo de trabajo”, dijo de inmediato, asegurando que “vende la pomada por Instagram”.

“Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria”, afirmó Naya, de acuerdo al video rescatado por Mira lo que Hizo.

Naya Fácil se lanzó en picada contra Cecilia Bolocco pic.twitter.com/bMfLOiCal0 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) December 15, 2021

“El resto no importa”

Sin embargo, estas palabras llegaron a los oídos de la exMiss Universo, quien hizo alusión al tema durante un live de Instagram la noche del jueves, mientras adelantaba su colección de ropa.

“¿Me dijo rasca? ¿Quién? ¿La Naya Fácil? Ah, bueno, me tiene sin cuidado, esa es la verdad”, respondió la modelo.

Aunque parecía que no seguiría con el tema, la hermana de Diana volvió a la cámara y decidió hablar con sus seguidores. “Yo les daré un pequeño consejo: nunca se preocupen de lo que otros digan de ustedes. Nunca, nunca”, aseguró.

“El resto la verdad no importa, la gente que a uno ama son quienes te tienen importar y con esa gente es con la que uno debe procurar tener una relación linda: si hay un malentendido aclararlo; que si te dijo algo que no te gustó, decirlo de buen modo”, añadió.

“Esa es la gente con la que debemos entablar diálogos. No con la gente que lanza comentarios sin conocerte y que puede emitir un juicio sobre ti. No te dejes afectar por la opinión de otros, jamás”, aconsejó.

“No fueron las palabras correctas”

Poco después, Neculhueque volvió a referirse al tema en sus historias. “Lo único que voy a decir, y no voy a hablar más, es que creo que las palabras con las que yo me referí a ella no eran las correctas”, comenzó diciendo.

“La palabra correcta es maleducada. Que no puede decir un ‘hola’. El ‘hola’ es gratis”, apuntó la influencer.

“Me refiero en general, chiquillos: si tú ves a la gente, dices hola. Donde sea”, señaló. “Cuando la gente es de un estatus social más bajo, no te miran. Es una diva, pero la diva no tiene educación”, acusó.