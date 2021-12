Esta mañana, a través de sus redes sociales, la actriz Teresita Reyes dio cuenta de un lamentable hecho, al denunciar que a su hijo le robaron su casa rodante.

La artista nacional utilizó su cuenta de Instagram para notificar sobre el hecho. Bastante apesadumbrada, Reyes sostuvo que aquel había sido el gran sueño de su familiar.

“Ayer fue un día de mierda, traumático. Llego de grabar y mi hijo me dice ‘Mamá, me robaron la casa rodante’. Era una casa rodante preciosa, que le costó comprarse, que le costó plata. No estoy hablando de un pendejo (sic) de 18 años, sino de un hombre de 47″, indicó.

Sin ir más lejos, la actriz de 71 años sostuvo que su hijo tenía planeado realizar un viaje con este medio de transporte, lo cual podría verse interrumpido.

“Era el sueño de su vida, tener una casa rodante. Ya tenían todo planificado, para irse a ver a mi hija a Brasil por tierra. Bueno, la cosa es que la huevada (sic) desapareció del garaje donde la tenía. Fue un día horrible, pero hoy amaneció hermoso”, expresó molesta.

Reyes posteó gran cantidad de fotos de la casa rodante en sus redes sociales, sin embargo, todo indica que hasta ahora la máquina no ha sido recuperada.

Hay que señalar que la actriz actualmente es parte de la teleserie Pobre Novio de Mega, en la cual interpreta a Bella Martínez, personaje que está ligado a Johnny Videla (Claudio Castellón).