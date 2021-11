Este jueves se emitió un nuevo capítulo de la teleserie Verdades Ocultas de Mega, el cual tuvo una inesperada protagonista. Se trata de Leticia (Maricarmen Arrigorriaga) quien hizo una revelación que generó sorpresa en los televidentes.

Dentro de la ficción el personaje encaró a su nieto Gaspar (Cristián Arriagada) luego de encontrar en su pieza una foto donde aparecía Mateo (Cristián Carvajal) semidesnudo.

Ante esto la mujer preguntó al abogado respecto a su condición sexual, a lo que él respondió que estaba enamorado del villano de la producción.

Tras eso Leticia, que siempre se mostró como una mujer sumamente conservadora, sorprendió a muchos al expresar que: “Ojalá sea cierto, porque tuve que guardar mi secreto por tantos años, tantos años que me convirtieron en la vieja amargada que soy hoy”.

“Gaspar no te escondas, no tienes la necesidad que tuve yo (…) Homosexual, bisexual, a esta altura de mi vida, no soy absolutamente nada. Gracias por abrirte conmigo”, agregó.

Posteriormente, en una escena donde se encontraba sola, la mujer sostuvo que: “Cómo habría sido mi vida si hubiera vivido en los tiempos de hoy, me hubiera ahorrado tantas tragedias, mucho dolor. A lo mejor ese fue el castigo por no asumir, por no seguir el camino que tenía trazado para mí”.

Hay que señalar que la escena dejó bastante reacciones entre los seguidores de la ficción, quienes comprendieron por qué se originaron los complejos de Leticia en su juventud.

