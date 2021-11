Este miércoles marcó el final del matinal Bienvenidos de Canal 13, el cual será reemplazado por un nuevo programa matutino llamado Tu Día, conducido por Ángeles Araya y Mirna Schindler.

Según detalló TiempoX, Patricia Maldonado utilizó su vitrina de Las Indomables para comentar lo que el el cierre del espacio, que tuvo a Tonka Tomicic y Amaro Gómez Pablos como su última dupla.

“Dos periodistas, de distinta forma, tocaron el tema de la despedida del matinal del 13. José Antonio Neme me dio risa, hizo un minuto de silencio. Lo dijo en forma irónica, lo encontré gracioso. Pero, el que le puso color como que se había terminado la Teletón, fue Julio César Rodríguez”, indicó.

En este sentido, la opinóloga dejó entrever que el espacio de Canal 13 había dejado la esencia característica de los matinales, debido a que adoptó un caris más político.

“Ese programa ya venía con olor a muerto porque era fome. Había dejado de ser matinal, igual que el Mega, Chilevisión y todos los matinales, se terminaron, se fueron a la cresta (sic). No hay matinales porque hoy día pasan a ser prensa y transmiten exactamente lo mismo”, indicó.

Asimismo, la expanelista de Mucho Gusto aseveró que Tomicic ya tendría un nuevo espacio de entrevistas en Canal 13, añadiendo que le quedan dos años de contrato.

“Que se termine el matinal del 13 a nadie le interesa. La gente que trabaja en el matinal no se va para la casa. Son de planta, así que dejemos de andar llorando. Y a la Tonka Tomicic le quedan dos años. Ella podría irse para la casa, pero, si el canal tuviera que pagarle los dos años tendrían que pagarle 840 millones de pesos, porque ella gana 35 millones de pesos mensuales. Me lo contó una persona de dentro del canal”, expresó.

“Fabricaron un proyecto súper interesante, súper novedoso de entrevistas. Me contaron que se habían grabado algunos pilotos y, por lo que me enteré, es más fome que un terno colgado dentro de un ropero”, concluyó en su particular estilo.