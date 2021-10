Una aplaudida respuesta de la cantante española Aitana se viralizó hoy en redes sociales, luego que un reconocido periodista ironizara en redes sociales sobre sus recurrentes colaboraciones musicales (featuring).

“Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana”, se leía en el tweet de Arturo Paniagua, reportero y animador del programa “Sesiones MovistarPlus” en la plataforma de streaming.

El texto fue acompañado por el hashtag #FreeAitana (Aitana Libre), citando el popular #FreeBritney que se convirtió en campaña.

Ante el mensaje, la artista optó por citar el tweet y replicarlo con una publicación propia: “Cuando los cantantes de reggaetón (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada”.

A pesar que el periodista intentó aclarar que su crítica se dirigía a la industria musical en general, la cantante lo emplazó directamente en sus argumentos.

“Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones”, añadió en otro mensaje.

Los posts de la voz de “Berlín” rápidamente se convirtieron en virales en la red social.

El mensaje de Paniagua fue gatillado a raíz de la última colaboración de Aitana con Cali y El Dandee, titulada “Coldplay”. Hasta el cierre de esta publicación, el primer tweet de Aitana ya sumaba más de 31 mil “likes”, más de 6.800 retweets y centenares de comentarios.