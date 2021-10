A seis años de iniciar su transición de género, Helénia Melán compartió con sus seguidores una profunda reflexión al respecto.

“Para muchos un día como cualquiera, pero para mi (fue) el inicio del resto de mi vida”, escribió la modelo, en una publicación que rápidamente se convirtió en viral.

“A lo largo de los 25 años que he vivido muchas mujeres me han salvado… Estás se han manifestado de muchas maneras en mi vida y su propósito ha sido sólo uno: hacerme mejor mujer”, dijo.

“El ser mujer para mí es y ha sido el mayor reto de la vida ya que constantemente mi realidad trans me lleva siempre a estarme justificando como mujer ante la ignorancia (…). A veces es algo que me llena de muchísimo orgullo y otras es un agote que la mayoría de veces termina en lágrimas y frustración”, reconoció.

“Algo que quiero aclarar es que nunca me he avergonzado de quien soy pero es inevitable no agobiarse frente a que otras personas si se avergüencen de ti, a este rechazo constante de la limitada sociedad humana, que me me ha a frenado de amar, vivir y gozar en muchísimas ocasiones”.

En el texto, Helenia citó un dicho: “No hay mal que por bien no venga, y créame que a mí la vida se ha encargado de demostrarme esto en reiteradas ocasiones”, confesó.

“Siempre salgo adelante y, ¿quieren saber porque? Porque siempre he tenido a mi alrededor mujeres que me han inspirado y me han dado esa fuerza extra”, comentó.

El post fue acompañado por una producción fotográfica en la que aparece con una larga cabellera crespa. “Quisimos retratar mi año de transición con una de las imágenes más icónicas de la mujer y es la Venus”, señaló.

“Creo fielmente que todas y cada una de nosotras nos encargamos de construir una en nosotras mismas porque todas somos y seremos fuente de inspiración la una a la otra sin siquiera darnos cuenta, lo digo porque la gran mayoría de mujeres que me han cambiado la vida ni siquiera lo saben”, reflexionó.