La periodista de espectáculos Mariela Sotomayor le brindó un último adiós este miércoles, a través de redes sociales, a su prima Claudia Pamela Villagrán, quien falleció el domingo tras un grave accidente en la región del Bío Bío. “Te llevo conmigo por siempre”, escribió.

La comunicadora publicó un breve video en que se ve el cortejo fúnebre de su familiar, que era funcionaria del Hospital de Tomé, con un sentido mensaje.

“No puedo conformarme”, reconoció. “Por ahora no será así,

pero sí puedo compartir lo que nos dejaste, ¡tú! La más sencilla, de corazón humilde y generoso sin comparación”, agregó.

Agregó que su prima se va “con el amor y agradecimiento de tanta gente… qué orgullo haberte tenido en mi familia, no sé como va a ser este mundo sin ti en mi vida, sé que nadie podrá reemplazar tu lugar. Sólo la fuerza de Dios hoy me hace pensar en que tu partida tan horrible e injusta debe tener un sentido, aún no lo encuentro pero lo voy a buscar”.

“No hay abrazo con tanto amor como los que nos dábamos cada vez que nos despedíamos, no hay un ‘¿cuándo vas a volver de nuevo Marielita?’. No hay nada de eso porque desde hoy te llevo conmigo por siempre“, cerró.

Recordemos que el caso generó conmoción entre los seguidores de la periodista, pues luego de ocurrido el accidente publicó un video en que, entre lágrimas, pedía oraciones por su recuperación.

El accidente, dijo, ocurrió en motocicleta en las cercanías de la comuna de Cabrero, por lo que luego fue trasladada al Hospital de Los Ángeles.

El domingo la periodista confirmó el deceso, en la misma red social. “Mi prima falleció hoy. Ahora estamos con la familia apoyando y entregando todo el amor del mundo a sus hijos (…) No podemos aún creer que haya pasado esto tan triste”, se lamentó.