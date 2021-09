La ex estrella televisiva Bam Margera, famoso a principios del 2000 por ser parte del elenco original de la serie Jackass de MTV y por su reality Viva la Bam, nuevamente entró a rehabilitación.

No es la primera vez, y probablemente tampoco sea la última, luego de una década en picada con una serie de problemas, excesos e idas y vueltas a rehabilitación. En esta oportunidad, el skater y ex estrella de TV fue llevado por la policía, luego de que estos recibieran una llamada por una persona emocionalmente inestable en el Don CeSar Resort Hotel en St. Pete Beach, según consigna TMZ.

Si bien Margera no fue arrestado, si fue conducido de inmediato hasta Florida para ser llevado a un centro de rehabilitación, pues ya tenía una orden judicial pendiente de la corte que así lo indicaba.

Este es uno de tantos episodios que Margera ha protagonizado, en especial luego de que fuera despedido de la película Jackass Forever, lo que derivó en una demanda de parte del ex integrante y fuertes recriminaciones hacia parte del elenco, particularmente Jeff Tremaine y Johnny Knoxville, a quienes acusó de elaborar un contrato de bienestar abusivo que lo humillaba y denigraba.

“Mi familia en Jackass me ha traicionado, abandonado y rechazado, bueno no todos, yo los amo y ellos me aman, pero específicamente Jeff Tremaine y Johnny Knoxville, entonces, siento que mi familia ha hecho todo horrible para mi”, declaró en mayo pasado a través de redes sociales.

Los problemas de Bam Margera han estado maracos por el exceso de consumo de alcohol y drogas, y los conflictos internos con sus ex amigos que incluso derivaron en una orden de alejamiento interpuesta por el director de Jackass, por amenazas de muerte que Margera hizo contra él y su familia.

Margera, que en el pasado ha hablado sobre la posibilidad de sucumbir ante una sobredosis o llegar a intentos de suicidio, ya había dado a conocer hace unos meses que se encuentra tomando rehabilitación con una mujer que ha trabajado con Brian Johnson de AC/DC y Steven Tyler de Aerosmith, entre otros.