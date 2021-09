El pasado miércoles se vivió una nueva jornada de eliminación en el programa El Discípulo del Chef, la cual derivó en un emotivo momento entre Fabricio Vasconcellos y Víctor Díaz, joven conocido en Chile como el “Zafrada”.

En la jornada el perdedor fue el equipo Rojo, comandado por Sergio Arola, quien decidió que el estudiante era el eliminado. Sin embargo, el bailarín brasileño tomó aquel lugar de forma voluntaria.

“La verdad es que yo no he comentado nada con mis compañeros, pero a mí, en lo personal, por problemas familiares, personales, cosas de la vida que yo vengo tratando de evitar y sin querer ofender al chef ni a mis compañeros, yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor”, aseguró.

Aquella decisión de Vasconcellos fue aceptada por la producción del programa, por lo que en definitiva se convirtió en un nuevo descartado en la competencia.

La situación antes expuesto hizo que “Zafrada” rompiera en llanto durante la emisión del reality, mostrando su admiración por el brasileño.

“Fabricio es una persona la raja, lo aprendí a conocer y es a la pinta. Que haya hecho eso, yo creo que le rompe el corazón a cualquiera”, expuso el joven.

“Soy hombre, me considero una persona muy fría, no se me cayeron las lágrimas antes, pero salí y no pude evitar llorar. La verdad es que lo vamos a echar mucho de menos”, agregó.

Tras bambalinas, Sergi expuso que: “para Víctor es una buena lección, ahora sabe en qué zapatos se va a tener que poner. Yo creo que puede dar muchísimo más al equipo, puede ser mucho más aporte”.