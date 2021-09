Patricia Maldonado estuvo presente en el último capítulo del late Pero con Respeto, en el cual habló con Julio César Rodríguez sobre varios temas ligados a su carrera televisiva.

En este aspecto, la opinóloga se refirió a las salidas de rostros que tuvo su exprograma, Mucho Gusto, durante los últimos años. Al respecto, Maldonado habló especialmente del caso de Karol Lucero.

“Mira, yo todavía no me explico lo de Karol. Creo que Karol merece una tremenda oportunidad. Yo lo visualizaba a él como un gran, gran animador de la televisión chilena. Primero que nada, es un muchacho educado”, sostuvo.

“(Es) joven, educado. Tiene tercer año de leyes. No es un ignorante, no es un tonto. Un cabro que se maneja bien. Me alegro porque le va estupendamente bien por lo que ha emprendido hoy día. Pero si volvemos a por qué Karol no está, no lo entiendo, no lo entiendo”, agregó.

En este sentido, la expanelista sostuvo que aún no se explica cómo surgieron las críticas a Lucero a través de las redes sociales.

“Yo todavía no me explicó qué cresta hizo ese cabro para haberlo acribillado de esa manera. No lo entiendo. No entiendo, no entiendo qué pasó. Yo vi todo lo que ocurrió y dije ‘¿qué es esto?, ¿por esto? No entiendo”, indicó.

Sin ir más lejos, Maldonado aseveró que el comunicador renunció al matinal de Mega antes que las criticas en su contra se radicalizaran.

“Él se fue, él renunció antes de que pasara todo esto, porque me consta. Él en mayo me dijo ‘abuela, me voy. Voy a hacer otras cosas, quiero hacer otras cosas’. Pero cuando vino todo esto, y vi los carteles, ‘qué se muera Karol Dance’, ‘matemos a Karol Dance’, dije ‘¡pero, ¿qué pasó aquí?! ¡¿Qué está fumando esta gente?! Entonces, son cosas que tú no logras entender”, concluyó.