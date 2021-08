Este 2021 se cumplieron 34 años del triunfo de Cecilia Bolocco en el Miss Universo de 1987, hito que nunca más ha sido replicado en Chile desde entonces.

Esta semana, mediante una transmisión junto al cantante nacional Dani Ride vía Instagram (donde se ha reinventado como influencer), la animadora recordó el hecho revelando una desconocida anécdota al respecto.

“A mí me pasó una cosa… Es bien terrible lo que voy a decir. Espantoso. Me da vergüenza contarlo”, comentó Bolocco, con evidente nerviosismo.

“En el momento en que fui coronada Miss Universo, me pusieron la corona. Bueno, una gran emoción, y me ponen la corona, me pasan las flores y empiezo a caminar y a hacer así (hace el gesto de saludar con sus manos), y empiezo a mirar y digo: ‘¿qué estoy haciendo, qué es esto?’”, rememoró.

“Me sentí tan ridícula, te lo juro, qué absurdo esto. Y bueno, después le decía gracias al jurado, pero en ese momento pasó por mi cabeza decir: ‘chuta qué fuerte’. Porque pensaba que era importante ganar, pero había dejado de soñar con ello”, dijo.

La revelación sorprendió a los seguidores de la transmisión, e incluso a su interlocutor.

Según su relato, la confianza volvió a sí misma cuando pasaron las horas y pudo comprender lo que había sucedido: tanto en el proceso de la competencia, como en el momento exacto del triunfo.

“Cuando uno se libera de esa meta, puede actuar de manera mucho más libre”, reflexionó Cecilia, quien tras debutar este año en la red social se ha vuelto una habitual de los Instagram Live locales.