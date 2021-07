Álvaro Ballero utilizó sus redes sociales para recordar su paso por Protagonistas de la fama, reality que le abrió las puertas a la televisión.

“Estaba tan, pero tan nervioso, a esos ingenuos 20 años, que la sonrisa me salía chueca de tanto que me tiritaba la mejilla. Por más que trataba de relajarme frente a la cámara, estaba por primera vez en un programa”, comenzó señalando.

“No se imaginan cuánto soñé, despierto, sí despierto, ese momento, desde que tenía uso de razón quería entrar a ese mundo mágico llamado televisión… No sabía en qué me estaba metiendo, sólo sabía que iba a cambiar mi vida”, agregó el actual gerente de Canal 13.

Junto con agradecer a quienes lo han apoyado a lo largo de su carrera, Ballero aseguró tener suerte por rodearse de “grandes y nobles personas”.

“Sí, a veces me he equivocado, muy pocas, pero bueno, como nada me lo han regalado en la vida, superar estas montañas no me destruirá, saldremos vencedores, como siempre, y como siempre, aunque nadie, sólo nosotros, creamos eso”, concluyó en la publicación.

Rápidamente el post comenzó a sumar cientos de comentarios, dentro de los cuales hubo uno que se robó la atención.

Se trata de la respuesta de Botota Fox, quien en la misma plataforma lo trató derechamente de “falso”, recriminándole por no haber “ayudado” a sus compañeros tras haber escalado en cargos gerenciales en la señal de Luksic.

“Y te aseguraste tú no más. ¿Qué mierda? Gerente del 13 y jamás le diste pega a ninguno de tus ‘compañeros’”, señaló José Miguel Navarrete, transformista detrás de Botota Fox.

“Falso, ese tiempo solo fuiste tú y solo tú. ‘Yo soy Ballero’. Te vi, te sigo, pero fuiste penca con toda la gente que hizo tu pega. ¡Falso!”, añadió.